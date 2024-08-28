​Нойер заверил, что не собирается расставаться с «Баварией»

Чемпион мира 2014 года, Мануэль Нойер, недавно объявил о том, что заканчивает карьеру в немецкой сборной, и теперь немецкие журналисты беспокоятся о том, не собирается ли он завязывать также и с «Баварией». Пока что таких планов у него нет, заверил их 38-летний вратарь.

- В настоящий момент я хорошо чувствую себя, и, как мне кажется, моей игрой довольны. Я не собираюсь покидать клуб в конце сезона. Не начинаю сезон с мыслью о том, что в июне всё закончится, нет таких мыслей, - цитирует слова Нойера Kicker.

Нойер выступает за «Баварию» с 2011 года, ранее он защищал цвета гельзенкирхенского «Шальке».