​Кейн назвал решение перейти в «Баварию» «лучшим в жизни»

Гарри Кейн перебрался в мюнхенскую «Баварию» летом 2023 года, но снова не смог выиграть ни одного трофея. Тем не менее, он не сомневается в том, что летом прошлого года принял лучшее в своей жизни решение.

- Стать частью «Баварии» - это лучшее решение в моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом тут. Я хочу развить успех прошлого сезона, но важно взять и трофеи. Мы должны побеждать как команда, - цитирует слова Гарри Кейна derbyderbyderby.it.

До Германии английский футболист выступал у себя на родине за лондонский «Тоттенхэм», но за одиннадцать лет Кейн так ничего с ним и не выиграл.