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«Бавария» договорилась с «Аль-Хилялем» о трансфере Комана слухи

27 Августа 2024 • 14:10 Комментировать

Мюнхенская «Бавария» договорилась с «Аль-Хилялем» по поводу трансфера полузащитника Кингсли Комана, об этом сообщает L'Equipe. 

По данным источника, сам французский футболист ещё не договорился с командой из Саудовской Аравии, так как он надеется, что у него будут предложения от команд АПЛ, ведь его мечтой является поиграть в чемпионате Англии. Также сообщается, что новый главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани не рассчитывает на игрока. 

Контракт 28-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро. 

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Бавария Кингсли Коман трансферы футбола - лето 2024 Аль-Хиляль Эр-Рияд ещё теги
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