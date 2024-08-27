Мюнхенская «Бавария» договорилась с «Аль-Хилялем» по поводу трансфера полузащитника Кингсли Комана, об этом сообщает L'Equipe.

По данным источника, сам французский футболист ещё не договорился с командой из Саудовской Аравии, так как он надеется, что у него будут предложения от команд АПЛ, ведь его мечтой является поиграть в чемпионате Англии. Также сообщается, что новый главный тренер мюнхенской команды Венсан Компани не рассчитывает на игрока.

Контракт 28-летнего футболиста с «Баварией» рассчитан до лета 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его в 50 миллионов евро.