«Бавария» готова продать полузащитника - известно имя

Французский вингер Кингсли Коман не планирует оставаться в мюнхенской «Баварии», об этом рапортуют журналисты Lequipe.

Согласно сведениям источника, боссы немецкого гранда готовы отпустить игрока в другой клуб. Пока нет точной информации, где может оказаться 28-летний исполнитель. Среди претендентов на Комана называются «ПСЖ», «Барселона» и «Фенербахче».

В прошлом сезоне чемпионата Германии Коман провел 17 матчей за «Баварию». Полузащитник записал на свой счет три забитых мяча и три результативные передачи. Контракт француза рассчитан до лета 2027 года, его рыночный ценник – 50 миллионов евро.