Вермирен прокомментировал переход в «РБ Лейпциг» из «Атлетико»

«Я рад переходу в «РБ Лейпциг». Этот клуб за короткий период времени стал одним из лучших в Германии и Лиге чемпионов. У команды хорошая репутация в Европе как клуба для развития молодежи. Хочу поскорее выйти на поле и чему-то научиться у партнеров. Надеюсь, мы проведем успешный сезон», - передает слова 19-летнего полузащитника клубная пресс-служба «быков».