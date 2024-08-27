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Вермирен прокомментировал переход в «РБ Лейпциг» из «Атлетико»

27 Августа 2024 • 09:51 Комментировать

Хавбек Артур Вермирен, перешедший этим летом из мадридского «Атлетико» в «РБ Лейпциг», высказался о трансфере в немецкий клуб.

«Я рад переходу в «РБ Лейпциг». Этот клуб за короткий период времени стал одним из лучших в Германии и Лиге чемпионов. У команды хорошая репутация в Европе как клуба для развития молодежи. Хочу поскорее выйти на поле и чему-то научиться у партнеров. Надеюсь, мы проведем успешный сезон», - передает слова 19-летнего полузащитника клубная пресс-служба «быков».

Напомним, что Вермирен заключил с немецким клубом арендное соглашение до лета следующего года.

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