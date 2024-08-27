19-летний бельгиец Артур Вермирен временно покинул мадридский «Атлетико». Полузащитник будет выступать до конца сезона за немецкий «РБ Лейпциг», информирует клубная пресс-служба. В договоре прописано обязательство выкупа игрока по истечении аренды.

«РБ Лейпциг» будет обязан выкупить бельгийского хавбека, если Вермирен сыграет определенное количество матчей за «быков». В случае активации пункта контракт между сторонами будет рассчитан до 2029 года.

Напомним, что Артур пополнил ряды «матрасников» в январское трансферное окно. За мадридский клуб полузащитник провел всего пять поединков в минувшем розыгрыше Ла Лиги.