В «Баварии» ответили на вопрос о трансферах

Футбольный функционер Кристоф Фройнд, занимающий пост спортивного директора мюнхенской «Баварии», высказался о последних днях летнего трансферного окна.
«Мы довольны составом команды. Но сейчас у нас есть два травмированных футболиста, нужно обратить внимание на этот момент. Трансферы пока не входят в наши планы, но еще есть пять дней», - передает слова представителя немецкого клуба Sky Sport Germany.
«Бавария» стартовала в чемпионате Германии с результативной победы над «Вольфсбургом» со счетом 3:2. В прошлом сезоне мюнхенцы выступили неудачно, финишировав на третьем месте.
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