«Барселона» решила перехватить игрока у «Баварии»

Центральный защитник сборной Германии и леверкузенского «Байера» Джонатан Та может оказаться в испанском чемпионате, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

По данным источника, в услугах 28-летнего немецкого игрока заинтересована каталонская «Барселона». Руководство «сине-гранатовых» планирует оформить переход защитника до закрытия летнего рынка. Главным конкурентом в борьбе за Та считается мюнхенская «Бавария».

Трудовое соглашение Джонатана с леверкузенцами рассчитано до середины следующего года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.