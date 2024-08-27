​Крамарич установил рекорд «Хоффенхайма»

В немецком чемпионате прошли матчи первого тура, очень удачно выступил «Хоффенхайм», который обыграл со счётом 3:2 «Хольштайн». Все три гола забил хорватский нападающий Андрей Крамарич. Он стал автором клубного рекорда, потому что Андрей участвует в голах команды уже восемь матчей кряду в Бундеслиге.

Началась эта серия, разумеется, ещё в прошлом сезоне - в апреле месяце. И за это время он набрал уже тринадцать очков по системе гол плюс пас - что больше, чем у любого другого игрока высшей немецкой лиги за указанный временной отрезок.

В следующем туре «Хоффенхайм» сыграет во Франкфурте.