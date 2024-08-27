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​Маттеус: «Мин Дже - не игрок уровня «Баварии»

27 Августа 2024 • 02:34 Комментировать

Легендарный Лотар Маттеус переживает за главный клуб своей карьеры, мюнхенскую «Баварию» - он считает, что у клуба слабая оборона. Особенно ему не нравится купленный у «Наполи» год назад корейский защитник Ким Мин Джэ - он считает, что его уровень не отвечает высоким требованиям самого титулованного клуба Германии.

- Я не хочу оскорблять Кима, но он недостаточно хорош для «Баварии», недостаточно быстр и надежён. Мне он не нравится с самого начала. Промахивается мимо мяча. Это не уровень «Баварии». Да и в «Наполи» он, честно говоря, смотрелся точно лучше, - цитирует слова Маттеуса Sky Sport DE.


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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лотар Маттеус Ким Мин Джэ ещё теги
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