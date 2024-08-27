​Игрок «Хоффенхайма» дважды делал хет-трик в стартовом матче - такое ранее случалось лишь дважды

В немецком чемпионате прошли матчи первого тура, очень удачно выступил «Хоффенхайм», который обыграл со счётом 3:2 «Хольштайн». Все три гола забил хорватский нападающий Андрей Крамарич, который, как оказалось, сделал хет-трик в стартовом матче сезона уже во второй раз в своей карьере.

Впервые это случилось в сезоне 2020/2021, хотя тогда это было в составе «Кёльна». Как оказалось, Крамарич - третий игрок в истории Бундеслиги, который дважды смог сделать хет-трик в стартовых матчах сезона. Двое других - это легенды, Герд Мюллер и Клаус Фишер.

В следующем туре «Хоффенхайм» сыграет во Франкфурте.