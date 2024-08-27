Дортмундская «Боруссия» продлила свою рекордную серию

В немецком футболе начал ись матчи очередного сезона Бундеслиги, в первом туре выиграла дортмундская «Боруссия» - финалист прошлогодней Лиги чемпионов переиграл со счётом 2:0 франкфуртский «Айнтрахт».

Как оказалось, дортмундский клуб выиграл первый матч сезона уже в десятый раз подряд - это является продлением и без того рекордной серии в истории клуба. В следующем туре немецкого чемпионата дортмундцам предстоит сразиться с «Вердером». Это случится в субботу, в последний день августа.

Напомним, что «шмели» восемь раз в своей истории становились чемпионами Германии, в последний раз это случилось в 2012 году.