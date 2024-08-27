​Томас Мюллер побил рекорд Майера

В немецком футболе начались матчи очередного сезона Бундеслиги, в первом туре вице-чемпион страны, «Бавария», одержала волевую победу над «Вольфсбургом» со счётом 3:2. Для нападающего мюнхенского клуба Томаса Мюллера этот матч стал рекордным, 474-м сыгранным в Бундеслиге за «Баварию».

Он на один матч опередил в табели о рангах легендарного голкипера Зеппа Майера, который сыграл 473 матча. Третье место занимает другой вратарь - Оливер Кан. Он сыграл 429 матчей.

В следующем туре немецкого чемпионата мюнхенской «Баварии» предстоит сыграть в домашних условиях с «Фрайбургом». Это случится в первый день следующего месяца, сентября.