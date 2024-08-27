«Бавария» установила новый рекорд Бундеслиги, не проиграв в стартовом матче

В немецком футболе начались матчи очередного сезона Бундеслиги, в первом туре вице-чемпион страны, «Бавария», одержала волевую победу над «Вольфсбургом» со счётом 3:2.

Как оказалось, «Бавария» смогла не проиграть в стартовом матче сезона уже в тринадцатый раз подряд, что стало новым рекордом чемпионата среди всех клубов в абсолюте.

В следующем туре немецкого чемпионата мюнхенской «Баварии» предстоит сыграть в домашних условиях с «Фрайбургом». Это случится в первый день следующего месяца, сентября.

Действующим чемпионом страны, напомним, является леверкузенский «Байер».