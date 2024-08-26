Клуб немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» взял у мадридского «Атлетико» молодого центрального полузащитника Артура Вермерена. Срок арендного соглашения между сторонами рассчитан на ближайший сезон с обязательством выкупа по ряду условий.

Вермерену 19 лет, также он может сыграть на позиции опорного полузащитника. Специалисты портала Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро. Новичок «быков» является воспитанником академий «Мехелена» и «Антверпена».

В «Атлетико» полузащитник перешёл зимой 2024 года, заплатили «Антверпену» за него «матрасники» неплохие деньги в размере 18 млн евро.