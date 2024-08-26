Форвард дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко в ближайшие сутки пройдёт медосмотр в клубе французской Лиги 1, «Ницце». Об этом пишет в соцсети Патрик Бергер.

Ранее сообщалось, что «Ницца» согласовала личные условия с 19-летним игроком относительно перехода в Лигу 1. Достичь согласия удалось и с «Боруссией». Обе стороны договорились об аренде игрока сроком на один сезон с возможностью для «Ниццы» выкупить игрока по окончании сезона.

Кроме того, клуб Лиги 1 будет выплачивать Мукоко полностью всю зарплату. Предполагается, что весь переход будет завершен в течение ближайших 24 часов.