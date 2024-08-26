Маттеус: «Оборона остаётся ахиллесовой пятой «Баварии»

Недавно нидерландский защитник Маттейс де Лигт стал игроком «Манчестер Юнайтед». Перебрался в Англию игрок обороны из «Баварии». Бывшая звезда мюнхенского клуба Лотар Маттеус раскритиковал «Баварию» за продажу игрока.

«Оборона была и остается ахиллесовой пятой «Баварии». де Лигт был продан, хотя он был самым стабильным защитником за последние два года. Он был лидером линии защиты. Теперь «Бавария» снова ищет преемника Давиду Алабе. Для меня жалко, что этот лидер отсутствует», - пишет Маттеус в своей колонке на Sky Germany.

Напомним, что вместе с де Лигтом в «Баварию» ушёл и игрок фланга обороны Нуссаир Мазрауи.

«Бавария» продала де Лигта без согласия Компани