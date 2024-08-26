Известный бразильский вингер Дуглас Коста, который покинул «Флуминенсе», трудоустроился в чемпионате Австралии. 33-летний полузащитник заключил трудовое соглашение с «Сиднеем». Контракт рассчитан до середины 2026 года, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что за свою профессиональную карьеру Коста поиграл в «Шахтёре», «Ювентусе», «Баварии» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Бразилец становился чемпионом Украины, Германии и Италии.

В составе сборной Бразилии Дуглас играл с 2014 по 2018 год. Полузащитник принял участие в 31 поединке, отметившись тремя забитыми мячами.