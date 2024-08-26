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Чемпионат Германии. Бундеслига

Экс-нападающий «Байера» Булыкин назвал задачу команды на текущий сезон эксклюзив

26 Августа 2024 • 11:00 Комментировать
Байер Л
...
РБ Лейпциг
31.08 19:30

Бывший форвард «Байера» Дмитрий Булыкин интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что у клуба на сезон-2024/25 стоит задача победить в чемпионате Германии.

«Понятное дело, что команда будет пытаться повторить успех. Но один раз выиграть не так сложно, как удержать второй раз ранг чемпиона. Поэтому второй раз будет очень тяжело стать чемпионами. Я думаю, перед «Байером» стоит такая задача, минимум – медали, а максимум – чемпионство», - сказал Булыкин.

«Байер» начал текущий сезон с победы в Суперкубке Германии. В матче за трофей команда под руководством Хаби Алонсо победила «Штутгарт». В первом туре Бундеслиги «Байер» на выезде победил «Боруссию» Менхенгладбах со счётом 3:2.

«Байер» в своём репертуаре - очередной гол перед свистком позволил начать чемпионат с победы

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Дмитрий Булыкин Бундеслига Байер ещё теги

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