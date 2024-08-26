Компани прокомментировал дебют в «Баварии»

«Я доволен своим первым матчем в чемпионате Германии как главный тренер. В первой половине встречи «Бавария» доминировала над соперником и не подпускала его к своим воротам. После перерыва мы играли менее удачно. Команда пропустила дважды, но в конце концов нам удалось одержать победу», - приводит слова бельгийского специалиста Bayern&Germany.