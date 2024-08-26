Компани прокомментировал дебют в «Баварии»

Наставник мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился впечатлениями от дебютного поединка в Бундеслиге. Его подопечные в стартовом туре победили «Вольфсбург» со счетом 3:2.
«Я доволен своим первым матчем в чемпионате Германии как главный тренер. В первой половине встречи «Бавария» доминировала над соперником и не подпускала его к своим воротам. После перерыва мы играли менее удачно. Команда пропустила дважды, но в конце концов нам удалось одержать победу», - приводит слова бельгийского специалиста Bayern&Germany.
Напомним, что трудовое соглашение Компани с «Баварией» рассчитано до середины 2027 года.
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