«Бавария» начала чемпионат с волевой победы над «Вольфсбургом»

«Бавария» стартовала в Бундеслиге гостевым матчем с «Вольфсбургом» и, несмотря на тотальное доминирование, дважды пропустила. Стартовый натиск фаворита закончился голевой атакой - Саша Боэ справа получил передачу от Гарри Кейна, ушёл от защитника и прострелил к ближней штанге, где Джамал Мусиала в касание переправил мяч в сетку - 0:1.

Вторая половина началась с пенальти для «волков». Ловро Майер с одиннадцатиметровой отметки аккуратно пробил в левый угол, а Мануэль Нойер прыгнул в другую сторону - 1:1. Позже Майер по центру с небольшим смещением вправо вошёл в штрафную площадь и с 16 метров низом пробил в левую штангу. На 55-й минуте Патрик Виммер слева сыграл на перехвате, прошёл вперёд, вошёл в штрафную площадь и выдал пас направо на набегавшего Майера, который оформил дубль - 2:1. Майкл Олисе справа вывел к воротам Мусиалу, после удара которого кипер отбил мяч в ближнюю крестовину. Йозуа Киммих от углового флага навесил к ближней штанге, от соперник последовал перевод на Кейна, который головой пробил вдоль ворот, а мяч попал в защитника Якуба Каминьски и оказался за линией ворот - 2:2. На 82-й минуте Кейн справа вывел к воротам Сержа Гнабри, который от угла вратарской площади пробил в дальнюю штангу, а мяч отскочил в сетку.

2:3, не самая простая победа «Баварии».