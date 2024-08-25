​Траур в немецком футболе - умер Кристоф Даум

Немецкий футбол оплакивает смерть Кристофа Даума - бывший тренер скончался в возрасте 70 лет от рака. Он был обнаружен у Кристофа осенью 2022 года. Всё это время, почти два года, Даум боролся с болезнью, «рак выбрал не того человека», было его любимой поговоркой за это время. Но в итоге рак оказался сильнее.

Даум привёл «Штутгарт» к чемпионскому титулу в Бундеслиге в 1992-м, но затем, в 2000-м, угодил в эпицентр кокаинового скандала, из-за которого ему пришлось покинуть должность наставника леверкузенского «Байера». Успешно работал также в Австрии и Турции, потому в этих странах также скорбят по его безвременному уходу.