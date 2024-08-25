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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нападающим сборной России интересуются три иностранных клуба слухи

25 Августа 2024 • 15:05 Комментировать

В услугах российского нападающего датского «Вайле» Германом Онугхой заинтересованы несколько клубов.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 28-летним игроком интересуются «Майнц», ещё один клуб из Бундеслиги, а также бельгийский «Антверпен». В ближайшее время клубы могут сделать официальное предложение о переходе. Также сообщается, что футболист отказался от перехода в турецкий «Ризеспор».

Контракт форварда, который впервые попал в расширенный список сборной России, с датской командой рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,7 миллиона евро. 

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