В услугах российского нападающего датского «Вайле» Германом Онугхой заинтересованы несколько клубов.

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, 28-летним игроком интересуются «Майнц», ещё один клуб из Бундеслиги, а также бельгийский «Антверпен». В ближайшее время клубы могут сделать официальное предложение о переходе. Также сообщается, что футболист отказался от перехода в турецкий «Ризеспор».

Контракт форварда, который впервые попал в расширенный список сборной России, с датской командой рассчитан до конца нынешнего сезона. Портал Transfermarkt оценивает его в 1,7 миллиона евро.