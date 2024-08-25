Компани ответил, сколько очков должна набрать «Бавария» для чемпионства

Главный тренер «Баварии» Венсан Компани ожидает серьёзной конкуренции в борьбе за чемпионский титул Бундеслиги.

В прошедшей кампании мюнхенский гранд впервые за 12 лет не смог стать чемпионом – золото досталось «Байеру», набравшему невероятные 90 очков.

«Мы хотим побеждать в каждой игре – таков наш настрой. Но мы всегда должны уважать соперников. «Байер» великолепно выступил в прошлом сезоне, и в этот раз, думаю, нам снова потребуется набрать около 90 очков, чтобы завоевать титул. Для этого каждый в команде обязан показывать свою лучшую игру», – заявил Компани на пресс-конференции в преддверии поединка первого тура с «Вольфсбургом», который состоится в воскресенье.