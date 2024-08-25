Коман ещё может покинуть «Баварию»

Футболист «Баварии» Кингсли Коман может сменить клуб в последние дни трансферного окна.

Слухи о скором расставании мюнхенцев с французским вингером в последние время утихли, однако 28-летний футболист по-прежнему склоняется к уходу. По информации журналиста Фабрицио Романо, на Комана есть спрос, но претенденты не торопятся вступать в переговоры – вероятно, они дождутся последних часов трансферного периода, чтобы попробовать переманить высокооплачиваемого игрока на более выгодных условиях. Судя по всему, речь будет идти об аренде с возможностью выкупа.

Стоимость Кингсли Комана на портале Transfermarkt – 50 млн евро. Контракт француза с «Баварией» действует до 2027 года.