Дубль Байно-Гиттенса позволил дортмундской «Боруссии» победно начать чемпионат

В стартовом туре чемпионата Германии с «Айнтрахтом» «Боруссия» Дортмунд имела ощутимый территориальный перевес, но первый серьёзный момент возник только на 71-й минуте. Фарес Шаиби без помех наносил удар и не попал в рамку. А в следующей атаке «шмели» повели - героем эпизода стал Джейми Байно-Гиттенс, здорово пробивший из пределов штрафной - 1:0. В компенсированное время он же снял все вопросы - 2:0.