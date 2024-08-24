Дубль Байно-Гиттенса позволил дортмундской «Боруссии» победно начать чемпионат

В стартовом туре чемпионата Германии с «Айнтрахтом» «Боруссия» Дортмунд имела ощутимый территориальный перевес, но первый серьёзный момент возник только на 71-й минуте. Фарес Шаиби без помех наносил удар и не попал в рамку. А в следующей атаке «шмели» повели - героем эпизода стал Джейми Байно-Гиттенс, здорово пробивший из пределов штрафной - 1:0. В компенсированное время он же снял все вопросы - 2:0.
Протокол игры
|(1:0) Байно-Гиттенс Джейми72'
|(2:0) Байно-Гиттенс Джейми90'
Кобель Грегор•Антон Вальдемар•Зюле Никлас•Шлоттербек Нико•Рюэрсон Юлиан•Мален Дониэлл59' (Байно-Гиттенс Джейми (59') •Джан Эмре81' (Нмеча Феликс (81') •Гросс Паскаль•Забитцер Марсель81' (Рейна Джованни (81') •Брандт Юлиан85' (Бенсебаини Рами (85') •Адейеми Карим59' (Байер Максимилиан (59')
Трапп Кевин•Кристенсен Расмус•Тута•Кох Робин•Теате Артур69' (Матанович Игорь (69') •Схири Эльес• 86'Ларссон Хуго•Гётце Марио76' (Хёйлунн Оскар (76') •Мармуш Омар69' (Нкунку Нильс (69') •Шаиби Фарес76' (Узун Кан (76') •Экитике Уго77' (Кнауфф Ансгар (77')
24 августа. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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