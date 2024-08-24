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Чемпионат Германии. Бундеслига

Дубль Байно-Гиттенса позволил дортмундской «Боруссии» победно начать чемпионат

24 Августа 2024 • 21:27 Комментировать
Боруссия Д
2:0
Айнтрахт Фр

В стартовом туре чемпионата Германии с «Айнтрахтом» «Боруссия» Дортмунд имела ощутимый территориальный перевес, но первый серьёзный момент возник только на 71-й минуте. Фарес Шаиби без помех наносил удар и не попал в рамку. А в следующей атаке «шмели» повели - героем эпизода стал Джейми Байно-Гиттенс, здорово пробивший из пределов штрафной - 1:0. В компенсированное время он же снял все вопросы - 2:0.

Протокол игры  
Боруссия Д2:0Айнтрахт Фр
(1:0) Байно-Гиттенс Джейми72'  
(2:0) Байно-Гиттенс Джейми90'  
Кобель ГрегорАнтон ВальдемарЗюле НикласШлоттербек НикоРюэрсон ЮлианМален Дониэлл 59' (Байно-Гиттенс Джейми ( 59') Джан Эмре 81' (Нмеча Феликс ( 81') Гросс ПаскальЗабитцер Марсель 81' (Рейна Джованни ( 81') Брандт Юлиан 85' (Бенсебаини Рами ( 85') Адейеми Карим 59' (Байер Максимилиан ( 59')
Запасные: Коуто ЯнДюранвилль ЮлиенМайер Александер IIАллер Себастьян
Трапп КевинКристенсен РасмусТутаКох РобинТеате Артур 69' (Матанович Игорь ( 69') Схири Эльес  86'Ларссон ХугоГётце Марио 76' (Хёйлунн Оскар ( 76') Мармуш Омар 69' (Нкунку Нильс ( 69') Шаиби Фарес 76' (Узун Кан ( 76') Экитике Уго 77' (Кнауфф Ансгар ( 77')
Запасные: Аменда ОрельКоллинс НнамдиСантос КауаБахойа Жан Маттео
24 августа. Стадион "Сигнал Идуна Парк" (Дортмунд).
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Евро-Футбол.Ру,
Боруссия Дортмунд Айнтрахт Франкфурт

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