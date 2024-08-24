«Майнц» с «Унионом» забили по голу в первом матче чемпионата

«Майнц» и «Унион» провели на равных стартовый матч в чемпионате. Судьбу поединка решили дальние удары. Надим Амири прямо со штрафного вонзил мяч в сетку ворот соперника. А вскоре Ласло Бенеш также из-за пределов штрафной заставил капитулировать вратаря - 1:1.
Протокол игры
|(1:0) Амири Надим53'
|75'Бенеш Ласло (1:1)
Центнер Робин•Кор Доминик• 7'Лайч Максим31' (Бель Штефан (31') •Ханче-Ольсен Андреас•Каси Антони85' (Вайпер Нельсон (85') •Мвене Филлипп•Сано Каису85' (Небель Пауль (85') •Амири Надим•Онисиво Карим77' (Зиб Арминдо (77') •Чхэ-Сон Ли II•Буркардт Джонатан
Рённов Фредерик•Духи Данило• 52'Фогт Кевин82' (Кверфельд Леопольд (82') •Лейте Диогу•Триммель Кристофер72' (Хаберер Яник (72') •Госенс Робин•Хедира Рани•Шефер Андраш72' (Бенеш Ласло (72') •Тусар Люка 45'65' (Вертессен Йорбе (65') •Холлербах Бенедикт72' (Скарке Тим (72') •Сибачо Жордан
Запасные: Кемляйн Алеша•Роте Том•Еккель Пауль•Шволов Александер
24 августа. Стадион "МЕВА Арена".
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