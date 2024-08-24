«Майнц» с «Унионом» забили по голу в первом матче чемпионата

«Майнц» и «Унион» провели на равных стартовый матч в чемпионате. Судьбу поединка решили дальние удары. Надим Амири прямо со штрафного вонзил мяч в сетку ворот соперника. А вскоре Ласло Бенеш также из-за пределов штрафной заставил капитулировать вратаря - 1:1.