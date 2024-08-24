«Фрайбург» добыл волевую победу в матче со «Штутгартом»

«Штутгарт» едва не выиграл матч за Суперкубок Германии, но в чемпионате стартовал с поражения от «Фрайбурга». При этом швабы быстро повели после чудо-удара на второй минуте от Эрмедина Демировича - в падении через себя. Лукас Кюблер дальним выстрелом восстановил паритет на табло. Рицу Доан стал автором второго гола «Фрайбурга», завершив розыгрыш мяча до верного. Кюблер показал, что умеет забивать и головой, дубль и 3:1.