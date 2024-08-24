«Фрайбург» добыл волевую победу в матче со «Штутгартом»

«Штутгарт» едва не выиграл матч за Суперкубок Германии, но в чемпионате стартовал с поражения от «Фрайбурга». При этом швабы быстро повели после чудо-удара на второй минуте от Эрмедина Демировича - в падении через себя. Лукас Кюблер дальним выстрелом восстановил паритет на табло. Рицу Доан стал автором второго гола «Фрайбурга», завершив розыгрыш мяча до верного. Кюблер показал, что умеет забивать и головой, дубль и 3:1.
Протокол игры
|2'Демирович Эрмедин (0:1)
|(1:1) Кюблер Лукас27'
|(2:1) Доан Рицу54'
|(3:1) Кюблер Лукас61'
Мюллер Флориан•Кюблер Лукас82' (Bruno Ogbus (82') •Розенфельдер Макс•Линхарт Филипп• 57'Гюнтер Кристиан•Эггештайн Максимилиан73' (Гинтер Маттиас (73') •Патрик Остерхаге•Доан Рицу72' (Шаллаи Роланд (72') •Рохль Мерлин63' (Хёлер Лукас (63') •Грифо Винченцо82' (Муслия Флоран (82') •Адаму Чуквубике 41'
Запасные: Хёфлер Николас•Хут Янник•Вайсхаупт Ноа•Макенго Жорди
Нюбель Александр•Штенцель Паскаль65' (Чейс Анрие (65') •Штиллер Анджело•Шабо Юлиан•Крэтзиг Франс57' (Миттельштедт Максимилиан (57') •Мийо Энцо•Каразор Атакан65' (Ридер Фабиан (65') •Левелинг Джейми•Ундав Дениз65' (Диль Юстин (65') •Фюрих Крис81' (Вольтемаде Ник (81') •Демирович Эрмедин
24 августа. Стадион "Европа-парк-Штадион".
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