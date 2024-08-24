«РБ Лейпциг» начал сезон со скромной победы

«РБ Лейпциг» стартовал в чемпионате Германии матчем с «Бохумом» и не оставил сомнений в своём превосходстве, вот только на протяжении первого часа игры гости разрушали все атаки противника и не позволяли создавать реальную остроту. В итоге счет был открыт после парованного удара Хави Симонса и добивания от Антонио Нусы. На 85-й минуте Вилли Орбан удален за фол последней надежды на Мироне Боаду.