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Чемпионат Германии. Бундеслига

«РБ Лейпциг» начал сезон со скромной победы

24 Августа 2024 • 18:29 Комментировать
РБ Лейпциг
1:0
Бохум

«РБ Лейпциг» стартовал в чемпионате Германии матчем с «Бохумом» и не оставил сомнений в своём превосходстве, вот только на протяжении первого часа игры гости разрушали все атаки противника и не позволяли создавать реальную остроту. В итоге счет был открыт после парованного удара Хави Симонса и добивания от Антонио Нусы. На 85-й минуте Вилли Орбан удален за фол последней надежды на Мироне Боаду.

Протокол игры  
РБ Лейпциг1:0Бохум
(1:0) Нуса Антонио59'  
Гулачи ПетерСимакан Мохамед 55' (Нуса Антонио ( 55') Люкеба КастеллоОрбан Вилли  85'Раум ДавидАйдара Амаду 76' (Клостерманн Лукас ( 76') Зайвальд Николас 55' (Хенрихс Бенджамин ( 55') Кампль КевинСимонс Хави  35'Опенда Лои 86' (Баумгартнер Кристоф ( 86') Шешко Беньямин 75' (Юссуф Поульсен ( 75')
Запасные: Вандервоордт МаартенАндре СилваViggo GebelЭлмас Эльиф
Древес ПатрикПасслак ФеликсМедич Яков 86' (Оерманн Тим ( 86') Машович ЭрханВиттек Максимилиан  23'Лосилья Антони 71' (Панневиг Матс ( 71') Дашнер Лукас 63' (Боаду Мирон ( 63') Сиссоко Ибраима  81'Беро Матуш  15'Хофманн Филипп 71' (Бальде Алиу ( 71') Брошински Мориц 86' (Бамба Самуэль ( 86')
Запасные: Элези АгонХорн ТимоЛоосли НоаГамбоа Кристиан
24 августа. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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Евро-Футбол.Ру,
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