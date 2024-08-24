«РБ Лейпциг» начал сезон со скромной победы

«РБ Лейпциг» стартовал в чемпионате Германии матчем с «Бохумом» и не оставил сомнений в своём превосходстве, вот только на протяжении первого часа игры гости разрушали все атаки противника и не позволяли создавать реальную остроту. В итоге счет был открыт после парованного удара Хави Симонса и добивания от Антонио Нусы. На 85-й минуте Вилли Орбан удален за фол последней надежды на Мироне Боаду.
Протокол игры
|(1:0) Нуса Антонио59'
Гулачи Петер•Симакан Мохамед55' (Нуса Антонио (55') •Люкеба Кастелло•Орбан Вилли• 85'Раум Давид•Айдара Амаду76' (Клостерманн Лукас (76') •Зайвальд Николас55' (Хенрихс Бенджамин (55') •Кампль Кевин•Симонс Хави• 35'Опенда Лои86' (Баумгартнер Кристоф (86') •Шешко Беньямин75' (Юссуф Поульсен (75')
Древес Патрик•Пасслак Феликс•Медич Яков86' (Оерманн Тим (86') •Машович Эрхан•Виттек Максимилиан• 23'Лосилья Антони71' (Панневиг Матс (71') •Дашнер Лукас63' (Боаду Мирон (63') •Сиссоко Ибраима• 81'Беро Матуш• 15'Хофманн Филипп71' (Бальде Алиу (71') •Брошински Мориц86' (Бамба Самуэль (86')
Запасные: Элези Агон•Хорн Тимо•Лоосли Ноа•Гамбоа Кристиан
24 августа. Стадион "Ред Булл Арена (Лейпциг)" (Лейпциг).
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