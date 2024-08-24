«Хольштайн Киль» едва не отобрал очки у «Хоффенхайма»

«Хольштайн Киль» провёл первый матч после выхода в Бундеслигу и в гостях у «Хоффенхайма» имел шансы на успех. В первом тайме более опытная команда обеспечила себе задел в два гола после метких ударов Андрея Крамарича с пенальти и с игры (головой), Александер Бернхардссон во втором тайме отыграл один мяч также ударом головой. Но в концовке шансы новичков ухудшились после проступка Анду Йобеля Келати - две карточки за минуту. И вскоре Крамарич оформил хет-трик - 3:1. Сюто Матино немедленно вернул интригу - 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Крамарич Андрей6'
|(2:0) Крамарич Андрей37'
|63'Бернхардссон Александер (2:1)
|(3:1) Крамарич Андрей87'
|89'Матино Сюто (3:2)
Бауманн Оливер•Дрекслер Тим•Стах Антон•Акпогума Кевин•Кадержабек Павел•Прасс Александр89' (Нсоки Стенли (89') •Прёмель Гриша•Гриллич Флориан69' (Гайгер Деннис (69') •Крамарич Андрей90' (Моэрстедт Макс (90') • 90'Гложек Адам 14'59' (Бериша Мергим (59') •Бюльтер Мариус68' (Ларсен Якоб-Бруун (68')
Вайнер Тимон• 5'Эррас Патрик•Marko Ivezic•Коменда Марко46' (Порат Финн (46') •Беккер Тимо•Пухач Тымотеуш46' (Andu Yobel Kelati (46' 81') • 82'Холтби Льюис82' (Шульц Марвин (82') •Кнудсен Магнус79' (Nicolai Remberg (79') •Матино Сюто•Бернхардссон Александер•Пихлер Бенедикт54' (Арп Янн-Фите (54')
Запасные: Гешвилль Макс•Розенбоом Лассе•Гигович Армин•Дене Томас
24 августа. Стадион "Презеро Арена".
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