«Хольштайн Киль» едва не отобрал очки у «Хоффенхайма»

«Хольштайн Киль» провёл первый матч после выхода в Бундеслигу и в гостях у «Хоффенхайма» имел шансы на успех. В первом тайме более опытная команда обеспечила себе задел в два гола после метких ударов Андрея Крамарича с пенальти и с игры (головой), Александер Бернхардссон во втором тайме отыграл один мяч также ударом головой. Но в концовке шансы новичков ухудшились после проступка Анду Йобеля Келати - две карточки за минуту. И вскоре Крамарич оформил хет-трик - 3:1. Сюто Матино немедленно вернул интригу - 3:2.