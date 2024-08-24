«Аугсбург» с «Вердером» выдали боевую ничью на старте чемпионата

«Аугсбург» с «Вердером» сыграли в открытый футбол в первом туре чемпионата Германии.

Уже на первых минутах Арне Энгельс чудом не открыл счет, сначала среагировал вратарь, а добивание неточное. А вот Феликс Агу был более удачливее - 0:1. Бременцы при этом на перерыв ушли в роли догоняющих, попустив дальний удар Элвиса Реджбекая и попытку головой Самюэля Эссанда - 2:1. Только на 58-й минуте счет снова сравнялся, это Джастин Нжинма перепрыгнул всех и был точен - 2:2.