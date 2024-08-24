«Аугсбург» с «Вердером» выдали боевую ничью на старте чемпионата

«Аугсбург» с «Вердером» сыграли в открытый футбол в первом туре чемпионата Германии.
Уже на первых минутах Арне Энгельс чудом не открыл счет, сначала среагировал вратарь, а добивание неточное. А вот Феликс Агу был более удачливее - 0:1. Бременцы при этом на перерыв ушли в роли догоняющих, попустив дальний удар Элвиса Реджбекая и попытку головой Самюэля Эссанда - 2:1. Только на 58-й минуте счет снова сравнялся, это Джастин Нжинма перепрыгнул всех и был точен - 2:2.
Протокол игры
|12'Агу Феликс (0:1)
|(1:1) Реджбекай Элвис16'
|(2:1) Эссанд Самюэль35'
|58'Нжинма Джастин (2:2)
Лабрович Недилько•Педерсен Мадс•Гоувелеув Джеффри• 90'Шлоттербек Кевен•Яннулис Димитрис80' (Вольф Мариус (80') •Реджбекай Элвис•Брайтхаупт Тим59' (Йенсен Фредрик (59') •Майер Арне59' (Дорш Никлас (59') •Энгельс Арне 55'80' (Мунье Стив (80') •Эссанд Самюэль• 90'Титц Филлип66' (Бауэр Максимилиан (66')
Запасные: Yusuf Kabadayi•Кёмюр Мерт•Варгас Рубен•Кляйн Даниэль
Цеттерер Михаэль•Штарк Никлас46' (Юнг Антони (46') •Фридль Марко•Велькович Милош•Вайзер Митчелл•Шмид Романо88' (Биттенкорт Леонардо (88') •Линен Сенне90' (Альверо Скелли (90') •Стаге Йенс•Агу Феликс•Keke Topp46' (Нжинма Джастин (46') •Дукш Марвин81' (Грюлль Марко (81')
24 августа. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
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