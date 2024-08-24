Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

«Аугсбург» с «Вердером» выдали боевую ничью на старте чемпионата

24 Августа 2024 • 18:27 Комментировать
Аугсбург
2:2
Вердер

«Аугсбург» с «Вердером» сыграли в открытый футбол в первом туре чемпионата Германии.

Уже на первых минутах Арне Энгельс чудом не открыл счет, сначала среагировал вратарь, а добивание неточное. А вот Феликс Агу был более удачливее - 0:1. Бременцы при этом на перерыв ушли в роли догоняющих, попустив дальний удар Элвиса Реджбекая и попытку головой Самюэля Эссанда -  2:1. Только на 58-й минуте счет снова сравнялся, это Джастин Нжинма перепрыгнул всех и был точен - 2:2.

Протокол игры  
Аугсбург2:2Вердер
  12'Агу Феликс (0:1)
(1:1) Реджбекай Элвис16'  
(2:1) Эссанд Самюэль35'  
  58'Нжинма Джастин (2:2)
Лабрович НедилькоПедерсен МадсГоувелеув Джеффри  90'Шлоттербек КевенЯннулис Димитрис 80' (Вольф Мариус ( 80') Реджбекай ЭлвисБрайтхаупт Тим 59' (Йенсен Фредрик ( 59') Майер Арне 59' (Дорш Никлас ( 59') Энгельс Арне  55' 80' (Мунье Стив ( 80') Эссанд Самюэль  90'Титц Филлип 66' (Бауэр Максимилиан ( 66')
Запасные: Yusuf KabadayiКёмюр МертВаргас РубенКляйн Даниэль
Цеттерер МихаэльШтарк Никлас 46' (Юнг Антони ( 46') Фридль МаркоВелькович МилошВайзер МитчеллШмид Романо 88' (Биттенкорт Леонардо ( 88') Линен Сенне 90' (Альверо Скелли ( 90') Стаге ЙенсАгу ФеликсKeke Topp 46' (Нжинма Джастин ( 46') Дукш Марвин 81' (Грюлль Марко ( 81')
Запасные: Деман ОливьеМалатини ХулианМио БакхаусХансен-Ороэн Исак
24 августа. Стадион "ВВК Арена" (Аугсбург).
100 $Получить
Реклама, melbet.ru
300 $Получить

 

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Вердер Аугсбург

Новости по матчу

23 Августа
17:36
«Аугсбург» – «Вердер»: прогноз и ставки БК Pinnacle
22 Августа
08:36
Интересная ставка и прогноз на матч Аугсбург — Вердер чемпионата Германии — 24 августа 2024
16 Августа
05:51
Стало известно, кого хотел подписать «Манчестер Сити» на замену Эдерсону
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории «Самый счастливый день в жизни»: Хвича сообщил радостную новость Егор Титов назвал точный счёт матча «Зенит» — Спартак» Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Названа зарплата Кьезы в «Барселоне» Касильяс обратился к Нойеру, Буффону и Чеху Назван лучший нападающий мира: Роналду стал десятым, Мбаппе - третий Джорджина Родригес обратилась к Роналду Три игрока вернулись в общую группу «Зенита» перед матчем со «Спартаком»
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» «Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги Роналду за ночь стал суперзвездой – он круче Месси, «Манчестер Юнайтед», «Реала» и «Барселоны» Роналду на третьем месте, Месси – второй: назван лучший игрок XXI века по среднему числу голов за матч «Брайтон» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау
Спортивные новости
Российский тренер высказался на тему допинг-скандала с участием Синнера Александрова обыграла китаянку Юэ и вышла в полуфинал турнира в Монтеррее Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Бохум Бохум
1
0
1.29 5.60 7.80
Видео
Окончен
Аугсбург Аугсбург
Вердер Вердер
2
2
2.08 3.60 3.10
Видео
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Штутгарт Штутгарт
3
1
3.25 3.50 2.05
Видео
Окончен
Майнц Майнц
Унион Берлин Унион Берлин
1
1
1.92 3.35 3.85
Видео
Окончен
Хоффенхайм Хоффенхайм
Хольштайн Киль Хольштайн Киль
3
2
1.57 4.20 4.90
Видео
13 мин
Боруссия Д Боруссия Д
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
0
0
1.65 4.00 4.40
Видео
25.08.24 в 16:30
Вольфсбург Вольфсбург
Бавария Бавария
5.40 4.60 1.47
Видео
25.08.24 в 18:30
Санкт-Паули Санкт-Паули
Хайденхайм Хайденхайм
2.04 3.50 3.30
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 24 Августа
19:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Дортмунд - «Айнтрахт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
18:30 · Германия. Бундеслига
«Майнц» с «Унионом» забили по голу в первом матче чемпионата
18:29 · Германия. Бундеслига
«Фрайбург» добыл волевую победу в матче со «Штутгартом»
18:29 · Германия. Бундеслига
«РБ Лейпциг» начал сезон со скромной победы
18:27 · Германия. Бундеслига
«Хольштайн Киль» едва не отобрал очки у «Хоффенхайма»
18:27 · Германия. Бундеслига
«Аугсбург» с «Вердером» выдали боевую ничью на старте чемпионата
16:35 · Германия. Бундеслига
Компани поделился ожиданиями от дебюта в Бундеслиге
10:12 · Германия. Бундеслига
Стало известно, где вероятнее всего продолжит карьеру Хуммельс
08:15 · Германия. Бундеслига
Нойер прокомментировал уход из сборной Германии
07:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» и «Ювентус» нацелились на защитника «ПСЖ»
01:55 · Германия. Бундеслига
Дуэ рассказал, почему выбрал «ПСЖ» вместо «Баварии»
23 Августа
23:54 · Германия. Бундеслига
«Байер» продлил серию без поражений в Бундеслиге до 35 матчей
23:38 · Германия. Бундеслига
«Байер» в своём репертуаре - очередной гол перед свистком позволил начать чемпионат с победы
22:24 · Англия. Премьер-лига
Игрок сборной Португалии отклонил предложения из АПЛ и Бундеслиги ради «Ювентуса» 1
21:00 · Германия. Бундеслига
«Боруссия» Мёнхенгладбах - «Байер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3
19:52 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» арендовал форварда «Аталанты» официально
12:39 · Германия. Бундеслига
Хаби Алонсо назвал фаворита Бундеслиги – это не «Байер»
08:58 · Германия. Бундеслига
Кейн назвал трофеи, которые хочет выиграть 2
07:47 · Германия. Бундеслига
«Бавария» запланировала подписание защитника сборной Германии в следующем году слухи
07:35 · Германия. Бундеслига
Форвард «Баварии» Кейн назвал любимый гол в карьере 1
07:23 · Германия. Бундеслига
Кейн назвал своего футбольного кумира 2
07:11 · Германия. Бундеслига
38-летний Нойер может продлить контракт с «Баварией»
05:56 · Германия. Бундеслига
Розе ответил, может ли «РБ Лейпциг» выиграть Бундеслигу
01:06 · Германия. Бундеслига
Дортмундская «Боруссия» выкупила целую полосу в Los Angeles Times, чтобы поздравить Ройса
00:12 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» и «Милан» поспорят за игрока с ценником в 40-45 млн евро 1 слухи
Все новости
Рекомендуем