Компани поделился ожиданиями от дебюта в Бундеслиге

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Венсан Компани поделился ожиданиями от своего дебюта в Бундеслиге.

Специалист отметил, что особо не нервничает и ждёт первого матча в качестве главного тренера в чемпионате Германии.

«Это действительно большой вызов. Мы хорошо подготовились с командой и персоналом. Я счастлив», — приводит слова Компани пресс-служба «Баварии» в социальной сети.

Напомним, что Компани, который в прошлом сезоне возгалвлял «Бёрнли», сменил на посту главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля.

Завтра, 25 августа, мюнхенский клуб на выезде сыграет против «Вольфсбурга». Начало - в 16:30 по московскому времени.