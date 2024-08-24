Стало известно, где вероятнее всего продолжит карьеру Хуммельс

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс, скорее всего, продолжит карьеру в испанском «Реал Сосьедаде». Об этом сообщает Relevo.

Напомним, текущем летом 35-летний Хуммельс покинул дортмундский клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что на опытного немца также претендуют «Мальорка» и английский «Брайтон».

В минувшем сезоне Хуммельс провёл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника, ранее также выступавшего за мюнхенскую «Баварию», в 5 миллионов евро.