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Стало известно, где вероятнее всего продолжит карьеру Хуммельс

24 Августа 2024 • 10:12 Комментировать
Эспаньол
...
Реал Сосьедад
1 4.15 X 3.15 2 2.10
Через 11 ч. 56 мин.

Бывший защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс, скорее всего, продолжит карьеру в испанском «Реал Сосьедаде». Об этом сообщает Relevo.

Напомним, текущем летом 35-летний Хуммельс покинул дортмундский клуб на правах свободного агента. Ранее сообщалось, что на опытного немца также претендуют «Мальорка» и английский «Брайтон».

В минувшем сезоне Хуммельс провёл за «Боруссию» 40 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает защитника, ранее также выступавшего за мюнхенскую «Баварию», в 5 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Матс Хуммельс

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