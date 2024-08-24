Нойер прокомментировал уход из сборной Германии

«После разговора с близкими я понял, что ухожу из команды в самый подходящий момент. Горжусь тем, что никогда не сдавался и продолжал сражаться. Благодаря помощи моей семьи и друзей я вернулся в октябре прошлого года, когда оставалось менее семи месяцев до Евро. Конечно, мне хотелось уйти, выиграв Евро. Это была бы невероятная память», - оставил сообщение вратарь в соцсетях.