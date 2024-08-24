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«Бавария» и «Ювентус» нацелились на защитника «ПСЖ»

24 Августа 2024 • 07:08 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
1 6.30 X 5.00 2 1.48
25.08 16:30

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в другом топ-клубе.

Словацкий футболист не входит в планы рулевого парижан Луиса Энрике. 29-летнего игрока уже исключили из состава, и клуб намерен расстаться с ним, если появятся предложения. По данным Le Parisien, за ситуацией внимательно следят «Бавария» и «Ювентус». Мюнхенцы и туринцы могут начать переговоры по экс-звезде миланского «Интера» в последние дни летнего трансферного окна.

Стоимость Милана Шкриньяра, согласно Transfermarkt, составляет 30 млн евро. Контракт центрбека с «ПСЖ» действует до середины 2028 года.

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