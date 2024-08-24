«Бавария» и «Ювентус» нацелились на защитника «ПСЖ»

Центральный защитник «ПСЖ» Милан Шкриньяр может продолжить карьеру в другом топ-клубе.

Словацкий футболист не входит в планы рулевого парижан Луиса Энрике. 29-летнего игрока уже исключили из состава, и клуб намерен расстаться с ним, если появятся предложения. По данным Le Parisien, за ситуацией внимательно следят «Бавария» и «Ювентус». Мюнхенцы и туринцы могут начать переговоры по экс-звезде миланского «Интера» в последние дни летнего трансферного окна.

Стоимость Милана Шкриньяра, согласно Transfermarkt, составляет 30 млн евро. Контракт центрбека с «ПСЖ» действует до середины 2028 года.