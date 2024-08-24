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Дуэ рассказал, почему выбрал «ПСЖ» вместо «Баварии»

24 Августа 2024 • 01:55 Комментировать
ПСЖ
6:0
Монпелье

Новичок «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ высказался о своём выборе.

Главным претендентом на 19-летнего атакующего полузащитника, выступавшего за «Ренн», считалась мюнхенская «Бавария», однако «ПСЖ» выиграл борьбу за восходящую звезду. В пятницу француз дебютировал в составе гранда Лиги 1, выйдя на замену в поединке с «Монпелье» (6:0).

«Как я уже говорил, «ПСЖ» – один из лучших клубов мира, клуб из столицы. Я не жалею о своём выборе. Очень рад быть здесь и представлять цвета команды. Здесь меня очень хорошо приняли.

Первая игра за «ПСЖ» – большая гордость и радость. Мы добились отличного результата – счёт говорит сам за себя», – поведал о своём выборе Дуэ в беседе с французскими СМИ.

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