Дуэ рассказал, почему выбрал «ПСЖ» вместо «Баварии»

Новичок «Пари Сен-Жермен» Дезире Дуэ высказался о своём выборе.

Главным претендентом на 19-летнего атакующего полузащитника, выступавшего за «Ренн», считалась мюнхенская «Бавария», однако «ПСЖ» выиграл борьбу за восходящую звезду. В пятницу француз дебютировал в составе гранда Лиги 1, выйдя на замену в поединке с «Монпелье» (6:0).

«Как я уже говорил, «ПСЖ» – один из лучших клубов мира, клуб из столицы. Я не жалею о своём выборе. Очень рад быть здесь и представлять цвета команды. Здесь меня очень хорошо приняли.

Первая игра за «ПСЖ» – большая гордость и радость. Мы добились отличного результата – счёт говорит сам за себя», – поведал о своём выборе Дуэ в беседе с французскими СМИ.