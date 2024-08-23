«Байер» продлил серию без поражений в Бундеслиге до 35 матчей

Леверкузенский «Байер» вечером в насыщенном матче обыграл гладбахскую «Боруссию», да ещё и на чужом поле – 3:2. Судьбу поединка решил очень поздний гол Флориана Вирца в добавленное время.

Таким образом, до юбилейного значения «Байер» довёл свою серию без поражений в рамках немецкой Бундеслиги. 35 игр чемпионата Германии кряду «фармацевты» не уступают. Последнее поражение в турнире датировано аж 27 мая 2023 года, тогда «Байер» играл против «Бохума» в 34 туре сезона-2022/23 и разгромно уступил – 0:3.

Напомним, что в прошлом сезоне «Байер» проиграл лишь один раз, в матче финала Лиги Европы против «Аталанты».