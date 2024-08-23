«Байер» в своём репертуаре - очередной гол перед свистком позволил начать чемпионат с победы

Новый сезон Бундеслиги стартовал матчем с участием «Байера», главной сенсации прошлого чемпионата, и гладбахской «Боруссии». Леверкузенцы сегодня были острее соперника, но могли и не победить. Если команда Хаби Алонсо раньше часто выгрызала результат на последних минутах, то сегодня - могли упустить.

На 12-й минуте чемпионы повели - Жереми Фримпонг перехватил мяч в центре поля после слабой передачи во фланг от Нико Эльведи, совершил рывок по правому флангу и выполнил подачу в штрафную площадь, мяч срикошетил к радиусу штрафной, и Гранит Джака великолепно в касание вколотил мяч под левую штангу - 0:1. Виктор Бонифасе ворвался в штрафную площадь по левой половине поля и пробил в дальний угол ворот, перекладина спасла Мёнхенгладбах от второго пропущенного мяча. Эдмон Тапсоба с дальней дистанции с правой половины поля неожиданно пробил в дальний угол ворот, мяч попал в штангу, а затем ушёл за лицевую линию поля. Жереми Фримпонг вновь хорошо поработал на правом фланге, вошёл в штрафную площадь, сделал резкое смещение к лицевой линии поля, а затем сделал прострел в центр к линии вратарской, Флориан Вирц сделал скидку к центру штрафной площади на Алехандро Гримальдо, удар в правый угол ворот - парировано, а Вирц уже спокойно отправил мяч в сетку - 0:2. В ответ Кевин Штёгер со стандарта с левой половины поля выполнил заброс в центр к линии штрафной площади, в итоге Тим Кляйндист в борьбе направил мяч в правый угол ворот и после этого уже наверняка головой добавил его за линию ворот, но гол отменен - фол в атаке.

На 59-й минуте «Боруссия» забила по правилам - Штёгер со штрафного выполнил подачу к правому углу вратарской, Ко Итакура головой сбросил мяч в центр к линии вратарской, Эльведи головой пробил в левый угол ворот, кипер в прыжке вытянул тяжелейший мяч, но затем Нико без помех из вратарской сыграл на добивании и отправил мяч в сетку - 1:2. На 85-й минуте Кевин Штёгер с правой части штрафной сделал прострел в центр на Кляйндиста, который в свою очередь грамотно поставил корпус и удачно пробил в левый угол ворот - 2:2. На 90-й минуте арбитр решил, что Итакура фолил в штрафной - пенальти. Вирц с «точки» плохо пробил в левый угол ворот, Омлин в прыжке достал до мяча, но отскок был удачным для Флориана, который уже при игре на добивании не промахнулся из убойной позиции - 2:3.