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Чемпионат Германии. Бундеслига

«Штутгарт» арендовал форварда «Аталанты» официально

23 Августа 2024 • 19:52 Комментировать

Нападающий «Аталанты» Эль Билал Туре продолжит карьеру в немецкой Бундеслиге. В аренду у бергамасков форварда взял «Штутгарт». Стоимость аренды, по информации портала Transfermarkt – 4 млн евро.

Сам Туре связан с «Аталантой» длительным контрактом, текущее соглашение рассчитано ещё на три года с возможностью автоматического продления ещё на сезон. Малиец имеет в активе 20 матчей за национальную сборную своей страны. Transfermarkt оценивает новичка «Штутгарта» в 20 млн евро.

Напомним, что «Штутгарт» сыграет в грядущем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА, команда в прошлом сезоне заняла второе место чемпионата Германии.  

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