Хаби Алонсо назвал фаворита Бундеслиги – это не «Байер»

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо поделился ожиданиями от старта нового сезона чемпионата Германии.
«Я не считаю нас фаворитами. Самые большие шансы на титул имеет «Бавария». Мы намерены начать хорошо сезон и показывать отличный футбол. Наша цель – сохранить место в топ-4. Это вполне реально. У «Байера» хороший состав, с которым можно двигаться от игры к игре», - передает слова испанского наставника Bayern&Germany.
Напомним, что в прошлом сезоне «Байер» впервые в истории стал чемпионом Бундеслиги. «Бавария» финишировала лишь на третьем месте.
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