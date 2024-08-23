Хаби Алонсо назвал фаворита Бундеслиги – это не «Байер»

«Я не считаю нас фаворитами. Самые большие шансы на титул имеет «Бавария». Мы намерены начать хорошо сезон и показывать отличный футбол. Наша цель – сохранить место в топ-4. Это вполне реально. У «Байера» хороший состав, с которым можно двигаться от игры к игре», - передает слова испанского наставника Bayern&Germany.