Кейн назвал трофеи, которые хочет выиграть

Центральный нападающий сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн рассказал, какие трофеи хочет выиграть.
«Я мечтаю выиграть с «Баварией» чемпионат Германии и Лигу чемпионов УЕФА. Также хотелось бы победить со сборной Англии на крупном турнире. Моя цель на этот сезон – выиграть как можно больше трофеев», - передает слова 31-летнего бомбардира Bayern & Germany.
Кейн пополнил ряды «Баварии» летом прошлого года, перейдя из лондонского «Тоттенхэма». В первом сезоне нападающий не выиграл с мюнхенским грандом ни одного трофея. Со сборной Англии форвард стал вице-чемпионом Евро-2024.
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