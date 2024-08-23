Кейн назвал трофеи, которые хочет выиграть

«Я мечтаю выиграть с «Баварией» чемпионат Германии и Лигу чемпионов УЕФА. Также хотелось бы победить со сборной Англии на крупном турнире. Моя цель на этот сезон – выиграть как можно больше трофеев», - передает слова 31-летнего бомбардира Bayern & Germany.