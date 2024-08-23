Центральный защитник «Байера» Джонатан Та может перебраться в «Баварию» через год.

Мюнхенский гранд смирился с отказом «фармацевтов», не пожелавших продавать 28-летнего игрока за 25 млн евро с учётом бонусов. Как отмечает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль остаётся поклонником таланта Та, поэтому с высокой вероятностью попробует провернуть подписание центрбека следующим летом, если тот станет свободным агентом.

Контракт Джонатана Та с «Байером» истекает по окончании сезона-2024/25. На счету футболиста 14 забитых мячей и 12 результативных передач в 354 поединках за леверкузенцев во всех турнирах.