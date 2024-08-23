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«Бавария» запланировала подписание защитника сборной Германии в следующем году слухи

23 Августа 2024 • 07:47 Комментировать
Боруссия М
...
Байер Л
1 5.30 X 4.60 2 1.60
Через 12 ч. 58 мин.

Центральный защитник «Байера» Джонатан Та может перебраться в «Баварию» через год.

Мюнхенский гранд смирился с отказом «фармацевтов», не пожелавших продавать 28-летнего игрока за 25 млн евро с учётом бонусов. Как отмечает журналист Кристиан Фальк, спортивный директор «Баварии» Макс Эберль остаётся поклонником таланта Та, поэтому с высокой вероятностью попробует провернуть подписание центрбека следующим летом, если тот станет свободным агентом.

Контракт Джонатана Та с «Байером» истекает по окончании сезона-2024/25. На счету футболиста 14 забитых мячей и 12 результативных передач в 354 поединках за леверкузенцев во всех турнирах.

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Бавария Макс Эберль Джонатан Та Байер ещё теги

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