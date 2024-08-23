Форвард «Баварии» Кейн назвал любимый гол в карьере

Форвард сборной Англии и мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн выбрал свой любимый гол в футбольной карьере.
«Мой любимый гол? Это дебютный мяч за «Баварию» во встрече с «Вердером». Это была моя первая игра в немецком чемпионате, поэтому она стала для меня особенной. Еще я всегда буду помнить свой гол с середины поля в ворота «Дармштадта», - передает слова английского бомбардира Bayern & Germany.
Кейн перешел в «Баварию» из лондонского «Тоттенхэма» летом 2023 года. С того момента нападающий сыграл за мюнхенцев 46 поединков, в которых забил 45 мячей и сделал 12 результативных передач.
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