Форвард «Баварии» Кейн назвал любимый гол в карьере

«Мой любимый гол? Это дебютный мяч за «Баварию» во встрече с «Вердером». Это была моя первая игра в немецком чемпионате, поэтому она стала для меня особенной. Еще я всегда буду помнить свой гол с середины поля в ворота «Дармштадта», - передает слова английского бомбардира Bayern & Germany.