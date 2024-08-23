Кейн назвал своего футбольного кумира

«В детстве мне нравился нападающий Тедди Шерингем. Затем мое внимание привлекла игра Дэвида Бекхэма. В детстве я был готов сделать все, что сказал бы Бекхэм. В настоящий момент уже я являюсь образцом для многих детей. Стараюсь быть хорошим примером», - передает слова нападающего Bayern & Germany.