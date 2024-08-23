38-летний Нойер может продлить контракт с «Баварией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может в очередной раз заключить новый контракт с клубом.

Капитан мюнхенцев продлил договор в конце прошлого года – соглашение рассчитано до конца текущего сезона. По данным журналиста Керри Хау, уход из сборной Германии может продлить клубную карьеру 38-летнего вратаря. Вполне возможно, что Нойер продолжит выступления за «Баварию» после окончания кампании-2024/25. Впрочем, в настоящий момент переговоры по контракту не ведутся – этот вопрос будет решаться в следующем году.

Мануэль Нойер представляет цвета «Баварии» с 2011 года. Ветеран провёл 522 матча в составе гранда Бундеслиги, пропустив 427 голов.