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Чемпионат Германии. Бундеслига

38-летний Нойер может продлить контракт с «Баварией»

23 Августа 2024 • 07:11 Комментировать
Вольфсбург
...
Бавария
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25.08 16:30

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер может в очередной раз заключить новый контракт с клубом.

Капитан мюнхенцев продлил договор в конце прошлого года – соглашение рассчитано до конца текущего сезона. По данным журналиста Керри Хау, уход из сборной Германии может продлить клубную карьеру 38-летнего вратаря. Вполне возможно, что Нойер продолжит выступления за «Баварию» после окончания кампании-2024/25. Впрочем, в настоящий момент переговоры по контракту не ведутся – этот вопрос будет решаться в следующем году.

Мануэль Нойер представляет цвета «Баварии» с 2011 года. Ветеран провёл 522 матча в составе гранда Бундеслиги, пропустив 427 голов.

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Евро-Футбол.Ру,
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