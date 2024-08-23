Розе ответил, может ли «РБ Лейпциг» выиграть Бундеслигу

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе высказался о шансах своей команды в борьбе за чемпионский титул Бундеслиги.

В прошлой кампании многолетнюю гегемонию «Баварии» прервал леверкузенский «Байер». «РБ Лейпциг» финишировал четвёртым, однако, по словам Розе, может считаться одним из претендентов на золото в новом сезоне.

«Многие клубы мечтают о победе в Бундеслиге. Я бы сказал, что мы тоже в их числе. Не хочу делать громких заявлений – вы припомните мне их при первом удобном случае, если что-то пойдёт не так.

Надеюсь, мы сможем создать командный дух, который поможет достичь чего-то экстраординарного. Для начала нам нужно стать более последовательными в игре и результатах», – сказал в интервью Kicker рулевой «красных быков».