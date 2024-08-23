Дортмундская «Боруссия» выкупила целую полосу в Los Angeles Times, чтобы поздравить Ройса

Марко Ройс стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси» после долгих выступлений за дортмундскую «Боруссию», и немцы придумали необычный способ попрощаться с одним из лучших игроков за историю клуба. Для этого они заказали целую полосу в американской газете Los Angeles Times, «Ройс. Бэкхем. Ибрагимович. Именно в таком порядке», написано в статье с намёком на игроков, ранее выступавших за клуб.

Марко Ройс выступал за дортмундскую «Боруссию» в течение двенадцати лет, за всё это время он сыграл за клуб 294 матча, забив 120 голов и сделав 93 голевые передачи. Также провёл 48 матчей за сборную Германии.