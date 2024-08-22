Кроос отреагировал на уход Нойера из сборной Германии

Бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Баварии» Тони Кроос отреагировал на недавнее решение голкипера Мануэля Нойера прекратить выступление за немецкую национальную команду.

«Лучший за всё время! Вот и всё! Мне нравилось играть с тобой», - написал Тони в личной соцсети.

Напомним, что и сам Кроос этим летом после Евро-2024 покинул сборную Германии, завершив карьеру. Также на неделе выступления за сборную Германии завершил хавбек Илкай Гюндоган.

Ранее был назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера, свой шанс, наконец, получит Марк-Андре тер Штеген.