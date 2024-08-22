Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Кроос отреагировал на уход Нойера из сборной Германии

22 Августа 2024 • 20:36 Комментировать

Бывший полузащитник сборной Германии, «Реала» и «Баварии» Тони Кроос отреагировал на недавнее решение голкипера Мануэля Нойера прекратить выступление за немецкую национальную команду.

«Лучший за всё время! Вот и всё! Мне нравилось играть с тобой», - написал Тони в личной соцсети.

Напомним, что и сам Кроос этим летом после Евро-2024 покинул сборную Германии, завершив карьеру. Также на неделе выступления за сборную Германии завершил хавбек Илкай Гюндоган.

Ранее был назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера, свой шанс, наконец, получит Марк-Андре тер Штеген.

👍 1
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер Тони Кроос ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
«Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Родри назвал лучшего футболиста мира – это не Роналду и Месси Промес хочет вернуться в «Спартак» Орлов назвал игрока, который не оправдывает ожиданий в «Зените» Назван лучший нападающий в истории АПЛ: Ширер – второй, Дрогба – пятый, Кантона – восьмой Флик выбрал новую звезду в атаку «Барселоны» Назван новый основной вратарь сборной Германии после ухода Нойера Стало известно, когда Соболев может перейти в «Зенит» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау Эндрик может уйти из «Реала» – названо условие
«Реал» с Мбаппе, Винисиусом и Беллингемом не смог переиграть «Мальорку» в первом туре Ла Лиги «Зенит» закрыл трансфер Соболева из «Спартака» Известны сроки восстановления Глушенкова Не Холанном единым: «Манчестер Сити» скромно поборол «Челси» Не Роналду: Назван лучший центральный нападающий в истории Стипиди: «Я не пойму, у нас чемпионат России или чемпионат «Газпрома» Несколько игроков «Барселоны» могут перейти в «Милан» в рамках сделки по Леау «Барселона» предложила 10 миллионов за звезду «Ювентуса» С «Манчестер Сити» должны снять 80 очков – мнение «Ювентус» без проблем разгромил «Комо»
Спортивные новости
Экс-баскетболист Носов высказался о скандале с фейковой сборной Колумбии Экс-тренер сборной России: «Происходящее в КХЛ, честно говоря, напоминает мне театр абсурда» Экс-игрок СКА: «Нас ждёт достаточно интересный сезон» Синнер переиграл Тиафо и стал победителем турнира в Цинциннати Дю Плесси победил Адесанью удушающим приёмом на турнире UFC 305 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
23.08.24 в 21:30
Боруссия М Боруссия М
Байер Л Байер Л
4.60 4.20 1.60
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Августа
20:36 · Германия. Бундеслига
Кроос отреагировал на уход Нойера из сборной Германии
18:25 · Англия. Премьер-лига
Стерлинга не будет в «Баварии» 1
13:50 · Германия. Бундеслига
Нойер: «Требл — большая цель «Баварии» в новом сезоне»
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» продала де Лигта без согласия Компани
06:31 · Германия. Бундеслига
Румменигге: «Уход Нойера из сборной Германии – правильное решение»
05:46 · Германия. Бундеслига
Нагельсманн прокомментировал уход Нойера из сборной Германии
00:45 · Германия. Бундеслига
Тер Штеген отреагировал на уход Нойера из сборной Германии
21 Августа
20:31 · Германия. Бундеслига
«Играть с тобой было честью»: Мусиала обратился к Нойеру
12:55 · Англия. Премьер-лига
Названы три топ-клуба, следящие за Рабио
11:10 · Германия. Бундеслига
«Байеру» интересен полузащитник «Атлетико»
20 Августа
19:24 · Германия. Бундеслига
Сане вернулся к тренировкам с «Баварией» после операции
16:57 · Германия. Бундеслига
«Байер» может предложить новый контракт Та – его позиция изменилась
14:54 · Германия. Бундеслига
Защитник «Баварии» пропустит несколько недель из-за травмы
14:39 · Германия. Бундеслига
Нойер принял решение по сборной Германии
14:17 · Германия. Бундеслига
«Марсель» хочет арендовать защитника «Фрайбурга» с правом выкупа
11:42 · Германия. Бундеслига
«Штутгарт» арендует нападающего «Аталанты»
10:25 · Германия. Бундеслига
Стало известно, кто станет капитаном сборной Германии
09:38 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, куда Горецка готов перейти из «Баварии» слухи
19 Августа
06:25 · Германия. Бундеслига
«Милан» и «Рома» поспорят за французского полузащитника
00:57 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» выбирает между двумя игроками «Манчестер Сити» и звездой Бундеслиги 1 слухи
18 Августа
11:32 · Германия. Бундеслига
Мбаппе, Левандовски, «Байер» – кто попал в заголовки иностранных спортивных СМИ
03:36 · Англия. Премьер-лига
Инсайдер Романо назвал главных претендентов на Комана 1
00:07 · Германия. Бундеслига
«Байер» выиграл с Хаби Алонсо больше трофеев, чем за всю историю до прихода испанца
17 Августа
22:44 · Германия. Бундеслига
Мукоко договорился с испанским клубом
21:00 · Германия. Бундеслига
«Байер» - «Штутгарт»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2
Все новости
Рекомендуем