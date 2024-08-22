Нойер: «Требл — большая цель «Баварии» в новом сезоне»

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о целях команды в новом сезоне.

Вратарь отметил, что никто в мюнхенской команде не хочет завершить сезон без трофеев, как это случилось в прошлом сезоне впервые с 2012 года, поэтому самой главной целью команды является завоевание требла, однако для этого нужно много работать.

«Нам нужно расти вместе как команде и выкладываться на поле. У нас новая команда как на поле, так и на тренерской скамье, это принесло команде свежую кровь и новую энергию. Мы хотим добиться максимального успеха», — приводит слова Нойера пресс-служба Бундеслиги.

Напомним, что вчера, 21 августа, Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии.