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Чемпионат Германии. Бундеслига

Нойер: «Требл — большая цель «Баварии» в новом сезоне»

22 Августа 2024 • 13:50 Комментировать

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер высказался о целях команды в новом сезоне.

Вратарь отметил, что никто в мюнхенской команде не хочет завершить сезон без трофеев, как это случилось в прошлом сезоне впервые с 2012 года, поэтому самой главной целью команды является завоевание требла, однако для этого нужно много работать. 

«Нам нужно расти вместе как команде и выкладываться на поле. У нас новая команда как на поле, так и на тренерской скамье, это принесло команде свежую кровь и новую энергию. Мы хотим добиться максимального успеха», — приводит слова Нойера пресс-служба Бундеслиги. 

Напомним, что вчера, 21 августа, Нойер объявил о завершении карьеры в сборной Германии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Мануэль Нойер
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