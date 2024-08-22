Румменигге: «Уход Нойера из сборной Германии – правильное решение»

Член совета директоров «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге прокомментировал уход Мануэля Нойера из сборной Германии.

Голкипер «Баварии» решил завершить международную карьеру после 14 лет выступления за немецкую национальную команду.

«Нойер уже вошёл в историю благодаря блестящей карьере в сборной Германии. На мой взгляд, он является величайшим немецким вратарём всех времён. Он изменил игру голкиперов, вывел её на новый уровень, задал новые стандарты. Ему подражали вратари по всему миру.

Подписание Мануэля в 2011 году – один из лучших трансферов в истории «Баварии». Если смотреть на ситуацию с точки зрения самого Нойера, то завершение карьеры в сборной – правильное решение. Теперь он сможет сосредоточиться на «Баварии» и сделает всё, чтобы новый сезон прошёл успешнее предыдущего», – приводит журналист Максимилиан Кох слова Румменигге.